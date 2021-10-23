Москва, 23 октября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России не направляло в регионы рекомендации по режиму работы предприятий торговли и общепита в нерабочие дни. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать», — сказал представитель министерства.

Он добавил, что в сообщениях СМИ речь шла об этой рабочей версии документа. Подготовленный проект рекомендаций допускал вход в непродовольственные магазины и общепит по QR-кодам, а фуд-кортам разрешалось работать навынос. Продовольственные магазины, операторы интернет-торговли и сервисы доставки могли работать без ограничений при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, последние дни октября и вся первая неделя ноября объявлены в России нерабочими в связи с распространением коронавируса. Власти регионов России самостоятельно определяют ограничительные меры для недопущения распространения COVID-19.