Сеул, 23 октября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1508 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Funki50 Сеул. Южная Корея

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Из них 1487 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Отмечается, что уже на протяжении 15 дней подряд в республике выявляют не более двух тысяч инфицированных ежесуточно. Центр связывает небольшой спад заболеваемости коронавирусной инфекцией с идущей в стране вакцинацией. К настоящему времени в Республике Корея полностью прошли вакцинацию 69,4% жителей.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 350 476. Также за минувшие сутки в стране скончались 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2745 человек.