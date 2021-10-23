Киншаса, 23 октября, 2021, 04:32 — ИА Регнум. Около 350 тыс. доз вакцины от COVID-19 доставлено в Демократическую Республику Конго (ДРК) из США. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Госдепа Соединённых Штатов в своём Twitter.

U.S. Secretary of Defense Вакцина от коронавируса Pfizer-BioNTech

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В рамках кампании по борьбе с пандемией коронавируса всего в ДРК было доставлено 349 830 доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer. Отмечается, что США уделяют приоритетное внимание здоровью партнёров из Африки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 160 детей в возрасте до пяти лет в юго-западной части ДР Конго умерли от неустановленной болезни. В регион были направлены представители минздрава.