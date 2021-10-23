Сантьяго, 23 октября, 2021, 03:33 — ИА Регнум. В Чили за прошедшие сутки выявили 2086 носителей коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 1 678 023. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 умер 37 651 человек.

Отмечается, что с начала сентября 2021 года в Чили наблюдается устойчивый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В течение месяца в республике выявляли более 1,5 тыс. инфицированных ежесуточно.