Москва, 22 октября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. В Москве сформирован достаточный запас коечного фонда для всех пациентов с COVID-19. Об этом заявила 22 октября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На сегодняшний день запас коечного фонда, в том числе реанимационного, достаточен для того, чтобы оказать помощь всем необходимым», — сказала она в интервью телеканалу «Москва 24».

Заместитель мэра также отметила, что порядка 80% всех коек для пациентов с COVID-19 являются временными мощностями, что «позволяет не отвлекать базовые стационары от оказания плановой и экстренной медицинской помощи».

Напомним, ранее Анастасия Ракова заявила, что в Москве не наблюдается позитивных изменений в динамике заболеваемости COVID-19, число выявляемых инфицированных уже шестую неделю подряд увеличивается на 30% еженедельно.