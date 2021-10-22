Москва, 22 октября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. В Москве не наблюдается позитивных изменений в динамике заболеваемости COVID-19. Об этом заявила 22 октября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

«Никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится. Увы, сегодня мы имеем антирекорд по количеству вновь выявленных заболевших — это больше восьми тысяч», — сказала она в интервью телеканалу «Москва 24».

По словам Раковой, рост заболеваемости COVID-19 в столице составляет до 30% еженедельно уже шестую неделю подряд.

«Это создаёт огромную нагрузку на всю медицинскую сеть Москвы», — подчеркнула она.

Заместитель мэра отметила, что без введения новых ограничительных мер в столице снизить столь высокую динамику заболеваемости не представлялось возможным.