Штат Аризона, США, 23 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Генеральный прокурор штата Аризона, США, 22 октября запросил временный судебный запрет на мандат о вакцинации, введенный администрацией главы Белого дома Джо Байдена, сообщает Fox News.

Wars Капитолий штата Аризона

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"Мандат на вакцинацию от COVID-19 — это одно из самых серьезных покушений в истории нашей страны на свободу личности, федерализм и разделение власти со стороны администрации», — сказал прокурор Марк Брнович.

Напомним, что впервые с просьбой отменить мандат Аризона обратилась в суд в сентябре. Тогда президент Байден обязал федеральных служащих и работников частных предприятий, где работают более 100 человек, вакцинироваться или еженедельно сдавать тест на COVID-19.

Консерваторы назвали мандат антиконституционными и заявили, что он вредит бизнесу.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Техаса Грег Эбботт издал указ о запрете принудительной вакцинации в штате. Указ запрещает «любой организации» в Техасе обязывать вакцинироваться от COVID-19 человека, «который возражает против такой вакцинации по каким-либо соображениям личной совести».