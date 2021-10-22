Москва, 22 октября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Минпромторг России рекомендует в период нерабочих дней допускать граждан в заведения общественного питания и непродовольственные магазины только по QR-кодам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо руководителя ведомства Дениса Мантурова, направленное региональным органам исполнительной власти.

Кафе

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«В части непродовольственных магазинов, кафе, ресторанов и иных объектов общественного питания, а также объектов, оказывающих бытовые услуги населению, предлагается допускать обслуживание посетителей в торговом зале (зале обслуживания) при условии предъявления действительного QR-кода», — приводит агентство текст в документе.

Отмечается, что арендаторы торговых центров смогут продолжать работу при свободном допуске в продовольственные магазины, заведения общепита и другой ретейл по QR-кодам, если обеспечат проверку наличия кодов у посетителей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19.