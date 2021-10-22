Триест, Италия, 22 октября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Протесты в Триесте против обязательного предъявления антикоронавирусных сертификатов для доступа на рабочие места перестают быть массовыми, сообщают итальянские СМИ в пятницу, 22 октября.

Италия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

В пятницу на одной из площадок, где был анонсирован несогласованный митинг, активисты не появились. На основной площадке очередную «протестную» ночь провели, по данным СМИ, лишь несколько человек.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Значительная часть граждан считает это нарушением конституционного права на работу. В стране начались забастовки (застрельщиками выступили портовики Триеста), выросло количество протестных митингов.