Москва, 22 октября, 2021, 21:37 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 22 октября выявлено более 1,2 тысячи военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлен 1251 военнослужащий с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все инфицированные военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние шестерых из них оценивается как тяжёлое, ещё 11 находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 107 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 41 968 человек.