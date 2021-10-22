Рим, 22 октября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Около 7,6 миллиона граждан Италии не сделали даже первую прививку от коронавируса, сообщили в правительстве страны в пятницу, 22 октября.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Это около 12,5% жителей Италии. Чаще всего отказываются от вакцинации люди в возрасте от 30 до 50 — в этой возрастной категории доля не привившихся составляет около 17,5%.

По данным на22 октября, в Италии умерли131 763человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на39(днем ранее — на 36). Число подтвержденных носителей выросло на3882(днем ранее — на3794). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 733 557 — почти 8% населения страны. В настоящее время заражены73 729человек(на21 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали44 236 833человека, что составляет73,45% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.