Тирана, 22 октября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. В Албании 22 октября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 3180 пациентов выявили 594 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели в стране еще 304 пациента.

wstuppert Влёра, Албания

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 180 029 случаев заражения коронавирусом, 171 034 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2863 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них восемь умерли за последние 24 часа. В стране зафиксирован рост смертности.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 6726, из них 3352 приходятся на Тирану. На стационарном лечении находятся 140 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло и уже превысило уровень 10 человек в день.