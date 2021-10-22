Рим, 22 октября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса в Италии находится под контролем, ситуация лучше, чем во многих странах ЕС, где число зараженных продолжает расти, заявил в пятницу, 22 октября, глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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При этом от жителей по-прежнему требуются бдительность и ответственное поведение, а число привитых граждан должно продолжать расти, добавил он.

По данным на22 октября, в Италии умерли131 763человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на39(днем ранее — на 36). Число подтвержденных носителей выросло на3882(днем ранее — на3794). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 733 557 — почти 8% населения страны. В настоящее время заражены73 729человек(на21 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали44 236 833человека, что составляет73,45% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.