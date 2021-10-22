Швейцария, 22 октября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 445 284 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7153 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 22 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 242 348 657 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 927 723 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 438 684 выявленных инфицированных и 7189 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.