Тбилиси, 22 октября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. В Грузии началась «пятая волна» пандемии коронавируса, при этом «четвертая волна» ещё не завершилась, сообщил 22 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что за последнюю неделю произошло резкое увеличение числа заболевших. По словам Церцвадзе, крайне настораживает то, что «четвёртая волна» в стране ещё не завершилась, а уже начинается пятая. Зимой вполне может сложиться чрезвычайно тревожная ситуация, так как к пандемии коронавируса прибавится сезонная эпидемия гриппа, отметил врач. По его словам, если не предпринять радикальных мер, число смертей будет только расти.

Ситуация в Грузии, по мнению Церцвадзе, напоминает «театр абсурда и сюррелистический сон». Либо население осовободиться от «сюрреалистического влияния» и начнёт носить маски и делать прививки, либо правительство вынуждено будет принудительно ввести обязательную вакцинацию, заявил врач.

Напомним, что на сегодняшний день в Грузии заболело коронавирусом уже 684 337 человек, а 9657 — скончалось.