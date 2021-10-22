София, 22 октября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Центральная электронная система министерства здравоохранения Болгарии, предусматривающая верификацию документов о прививках против COVID-19, подверглась массированной атаке неизвестных хакеров. Об этом 22 октября в Софии заявил глава минздрава республики Стойчо Кацаров в комментарии софийскому телеканалу NOVA.

Цитата из т/с «Мистер Робот». 2015. США Хакер

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По словам министра, в настоящее время зафиксированы очередные сбои в работе соответствующих баз данных, а также невозможность зарегистрировать потенциальных пациентов для прохождения необходимой вакцинации.

Кацаров «Похоже, речь идет о спланированной попытке сорвать процесс иммунизации населения».

В то же время, по словам Кацарова, в ближайшее время все сбои в функционировании указанной системы будут устранены. «Над этим сейчас работают наши лучшие специалисты», — сказал глава минздрава.

Напомним, только за последние два дня основной сервер минздрава Болгарии выходил из строя трижды. Ранее эксперты заявляли, что это связано с резким увеличением числа граждан, желающих зарегистрироваться в системе и получить бесплатную прививку от COVID-19.

С 21 октября в Болгарии действуют жесткие антиковидные ограничения. В частности, допуск в общественные места, включая поликлиники, кинотеатры и кафе, осуществляется исключительно при наличии у гражданина «зеленого сертификата».

По состоянию на 22 октября, число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 560 тысяч. Из них 22 839 человека умерли.