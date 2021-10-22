Нижний Новгород, 22 октября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области вновь ужесточают меры по борьбе с коронавирусом — с 8 ноября будет ограничен доступ в организации торговли, услуг и общественного питания, а также в развлекательные и спортивные заведения. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 22 октября. После окончания объявленных губернатором нерабочих дней для посещения торговых центров и гостиниц, кинотеатров и театров, кафе и ресторанов, салонов красоты и фитнес-центров, бассейнов и детских игровых площадок потребуется QR-код или «мультипасс», которые есть только у вакцинированных или переболевших коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

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Также отмечается, что после 7 ноября в регионе начнут действовать ранее принятые нижегородскими властями нормы, предусматривающие перевод не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, за последние сутки в Нижегородской области выявили 737 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. А всего с начала пандемии зарегистрировано свыше 183,4 тысячи заболевших нижегородцев. Также за минувшие сутки в регионе зафиксировано 40 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Всего же от коронавируса скончалось не менее 7,3 тысячи нижегородцев.