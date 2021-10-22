Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области усилили ограничения для противодействия коронавирусу в районах с наибольшим распространением инфекции — так называемой «красной» зоне. К ней на сегодня относятся семь локаций — Всеволожский, Бокситогорский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский, Тихвинский районы и город Сосновый Бор. Все остальные районы — в «жёлтой» зоне.

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградская область

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Требования QR-кодов при посещении объектов развлечений и досуга, таких как ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, театры и концертные организации, передвижные цирки шапито, гостиницы, бассейны и спортивные организации, начнёт действовать в районах «красной» зоны уже с 30 октября, а в районах «желтой» зоны — с 15 ноября 2021 года. Кроме того, в перечень мест, куда можно будет только по коду, добавлены музеи.

«С этих дат посетителям необходимо будет предоставить QR-код о прохождении полного курса вакцинации или подтверждающий факт заболевания в течение последних 6 месяцев, или отрицательный результат ПЦР-теста давностью не более 72 часа», — пояснили в пресс-службе администрации Ленобласти

При заселении в гостиницы можно будет пройти экспресс-тест на коронавирус. Требования QR-кодов не распространяется на посетителей младше 18 лет.

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Этим же постановлением для жителей Ленобласти старше 65 лет вводится режим самоизоляции, кроме тех, кто прошел полный курс вакцинации или переболел COVID-19 в последние полгода. Организациям и предпринимателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работников старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, кроме переболевших в последние полгода или вакцинированных.