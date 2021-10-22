Скопье, 22 октября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. В Северной Македонии 22 октября в результате исследования 3209 образцов выявили 411 новых носителей коронавируса. 271 пациент в стране выздоровел. За прошедший день в стране умерли четыре пациента с COVID-19, также были зарегистрированы три смерти, произошедшие ранее.

Ali Eminov Скопье

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявили 199 057 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии 185 931 пациент выздоровел. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 7019. Число активных случаев заражения составляет 6107.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.