Москва, 22 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» с 25 октября перейдёт в дистанционный режим работы до конца текущего года, сообщается на официальной сайте вуза.

Hse.ru ВШЭ

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Как уточняется, с 25 по 29 октября занятия будут проводиться онлайн, в период нерабочих дней с 30 октября по 6 ноября студенты будут переведены на самостоятельную работу. После этого все занятия и сессии будут проходить дистанционно вплоть до конца года.

В пресс-службе ВШЭ уточнили, что исключение предусмотрено только для занятий, которые невозможно перенести полностью в дистанционный формат.

Такие занятия будут проходить в малых группах до 15 человек «при строгом соблюдении санитарных норм, способствующих минимизации рисков заражения инфекционными заболеваниями», говорится в сообщении.