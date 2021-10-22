Москва, 22 октября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Вузы и колледжи Москвы перейдут на дистанционный режим работы в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Mos.ru Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

«Обучение студентов колледжей и вузов в этот период будет организовано с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении.

В департаменте также напомнили, что на период с 28 октября по 7 ноября в московских школах объявлены каникулы.

«По согласованию с управляющим советом школы могут установить каникулы для обучающихся с 25 октября», — уточнили в пресс-службе.

В детских садах Москвы на период нерабочих дней будут открыты дежурные группы.