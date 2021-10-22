София, 22 октября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Сразу в нескольких болгарских городах состоялись массовые акции против введения в Болгарии общенационального карантина в связи с распространением COVID-19. Об этом 22 октября сообщило Телевидение Болгарии.

OpenClipart-Vectors Протест

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По официальной информации, манифестации прошли в Силистре, Ямболе, Пловдиве, Асеновграде и других областных центрах страны. Протестующие требовали смягчения карантинных мер и введения дополнительных государственных преференций для работников сферы обслуживания Болгарии.

В ряде городов представители ресторанного бизнеса, а также сотрудники фитнес-клубов и кинотеатров перекрыли основные автомобильные магистрали. Они призвали чиновников «прекратить хаотичную борьбу с пандемией и выработать приемлемую карантинную стратегию».

«Мы вынуждены закрывать заведения и увольнять персонал, причем никто не собирается компенсировать нам убытки», — говорится в совместном заявлении руководства протестных акций.

Предполагается, что в ближайшее время десятки гостиниц и кафе в Болгарии будут принимать посетителей без проверки наличия «зеленого сертификата» (справки о вакцинации от COVID-19 или документа о наличии соответствующих антител).

Напомним, с 21 октября в Болгарии действуют жесткие антиковидные ограничения. В частности, допуск в общественные места, включая поликлиники, кинотеатры и кафе осуществляется исключительно при наличии у гражданина «зеленого сертификата».