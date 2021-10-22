София, 22 октября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Две крупнейших болгарских профсоюзных организации — Конфедерация независимых синдикатов Болгарии (КНСБ) и движение «Подкрепа» — обратились к министру здравоохранения страны Стойчо Кацарову с требованием отменить введенные Софией общенациональные карантинные правила. Об этом 22 октября сообщило Болгарское радио.

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По словам лидеров профсоюзов, практика так называемых «Зеленых сертификатов» (справки о вакцинации от COVID-19 или документа о наличии соответствующих антител) нарушает гарантированное конституцией Болгарии право гражданина на труд.

«Например, сегодня в больницах и социальных учреждениях страны медперсонал для того, чтобы попасть на рабочее место, обязан пройти прививки или сдать ПЦР-тесты, — отмечено в документе. — То же касается работников обслуживающей сферы. Не задумывались ли в Софии, что из-за отказа соблюдать установленные правила за воротами учреждений уже завтра окажутся десятки тысяч болгар?».

При этом в КНСБ и «Подкрепа» подчеркнули, что не ставят под сомнение целесообразность борьбы с коронавирусом в целом. «Необходимо разработать максимально гибкую политику в этой области», — рекомендовали представители профсоюзов.

Напомним, с 21 октября в Болгарии действуют жесткие антиковидные ограничения. В частности, допуск в общественные места, включая поликлиники, кинотеатры и кафе осуществляется исключительно при наличии у гражданина «Зеленого сертификата».

По состоянию на 22 октября, число выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 560 тысяч человек. Из них скончались 22 839 пациентов.