Орел, 22 октября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Торговые сети, а также кафе и рестораны, не имеющие статуса «свободные от COVID-19», в Орловской области будут закрыты для посетителей на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства 22 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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«Будем надеяться, что удастся прервать цепочки заражения и остановить распространение инфекции. Важнейшая задача — наращивание темпов вакцинации. Необходимо обеспечить безусловное исполнение принятого в регионе решения об обязательной вакцинации для сотрудников ряда отраслей. Напоминаю, что иммунизацию должны пройти 80% от общей численности сотрудников», — прокомментировал губернатор Андрей Клычков.

Кроме того, с 25 октября в регионе временно приостанавливается проведение массовых мероприятий, оказание услуг по проведению таких мероприятий в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, дискотеках, барах и иных местах массового посещения. Приостановлена работа фуд-кортов, за исключением организации доставки и работы на вынос, приостановлена работа объектов розничной торговли за исключением аптек и магазинов товаров первой необходимости, отели принимают гостей при предъявлении документов о вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19 либо отрицательном результате ПЦР-теста.

На данный момент показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Орловской области составляет 6 829,6 на 100 тыс. населения, среднесуточный темп прироста за одну календарную неделю составляет 0,4%.