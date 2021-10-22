София, 22 октября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В рамках общенациональной болгарской программы борьбы с коронавирусом муниципальные власти Софии объявили об открытии дополнительных пунктов бесплатной вакцинации граждан на станциях столичного метрополитена, а также у входа в торговые центры. Об этом 22 октября сообщило Телевидение Болгарии.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж Леонид Иович Гайдай. 1967. СССР Санитар

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Согласно официальным данным, уже в субботу, 23 октября, соответствующие медицинские препараты буду доставлены в девять новых пунктов вакцинации, включая лаборатории у станции метро «Национальный дворец культуры» и несколько супермаркетов.

«Наша цель — пропагандировать прививки против COVID-19, и для этого мы будем использовать любые возможности», — говорится в заявлении инспекции здравоохранения Софии.

Предполагается, что каждый гражданин, согласившийся поставить соответствующую прививку, получит «зеленый сертификат», дающий беспрепятственный вход в общественные места, включая кинотеатры и рестораны.

Напомним, по состоянию на 22 октября, число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 560 тысяч. Из них скончались 22 839 пациентов.