Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге во время пандемии на 40% выросла смертность от инсультов. Горожане боятся оказаться в больнице из-за страха заразиться коронавирусной инфекцией и оттягивают момент обращения к медикам.

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Об этом 22 октября сообщил заместитель директора по научной работе Санкт-петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, профессор, д.м.н., главный специалист-невролог Петербурга Игорь Вознюк, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам специалиста, пандемия сильно отразилась на работе стационаров, в том числе и профильных. Из-за большого прироста заболевших большинство больниц были перепрофилированы под работу с ковидом, что сказалось на времени оказания первой помощи пациентам с инсультом в важные для них «золотые часы».

«К 2019 году из 100 человек почти 30 попадали в больницу в промежуток 4,5 часа. На сегодняшний день из 100 человек попадают 17 человек. Это говорит о том, что за рамками временного окна оказалось большее число пациентов, которым не успевают оказать терапию, дать нужные медикаменты, чтобы растворить тромб. Остается механическое удаление тромба, но это более сложная процедура, которая требует легкого состояния пациента, к тяжелым пациентам не всегда ее можно применить», — пояснил Вознюк.

Кроме того, коронавирус многих пациентов напугал. При проявлении первых признаков инсульта — нарастание паралича, слабости в конечностях, нарушении речи, вместо того чтобы вызвать «скорую», из-за страха заразиться в стационаре, они оставались дома.

«Количество обращений уменьшилось. Если в 2019 году обращались около 32−33 тыс. пациентов, из них где-то 20−22 тыс. человек были с подтверждённым инсультом, то в 2020 году мы получили обращений около 25 тыс., а госпитализировали из них чуть более 18 тыс. человек. Приблизительно около 3,5−4 тыс. человек либо не обратились, либо не захотели госпитализироваться в связи с тем, что они боялись заразиться в стационаре», — привел статистические данные Вознюк.

В результате, не справившись с инсультом дома, часть из пациентов умирала, а часть получала тяжелую инвалидность, так как их госпитализировали лишь через три-четыре дня или через неделю.

«По предварительным данным, за время пандемии на 40% увеличилось количество людей, которые умерли дома от инсульта, — подытожил он. — Увеличилась доля пациентов, которые в период острого инсульта не пережили его, и их число увеличилось. Если в 2019 году из 100 человек 16 умерло, то на сегодняшний день, если брать 2020 год — их было 20−21 из 100 человек. Если взять пиковые периоды — январь-февраль 2021 года, то доля умерших поднималась до 25%».