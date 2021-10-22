Воронеж, 22 октября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Воронежской области период нерабочих дней объявлен с 25 октября по 7 ноября. Решение сегодня, 22 октября, принял региональный оперативный штаб, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж

«В Воронежской области ввели нерабочие дни с сохранением зарплаты с 25 октября до 7 ноября. Ограничение распространяется не на все сферы: есть исключения», — уточнили в пресс-службе.

В частности, приостанавливается предоставление госуслуг в помещениях МФЦ и органов власти, за исключением услуги по регистрации смерти, приостанавливается деятельность финансовых организаций, за исключением предоставления неотложных услуг. Приостанавливается деятельность объектов розничной торговли — торговых центров, рынков, ярмарок, также не будут работать развлекательные заведения, салоны красоты и парикмахерские, фитнес-центры, спортивные объекты, кинотеатры, концертные залы, заведения общепита. Последние смогут работать на вынос и на доставку. Будут работать аптеки, салоны сотовой связи, а также торговые точки, имеющие отдельные входы, магазины продуктов питания. Ветклиники смогут оказывать экстренную помощь животным. Также будут работать автосервисы, организации ритуальных услуг.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области стремительно растёт число новых ковид-пациентов, ежедневно устанавливаются новые рекорды по заражаемости и по смертности от коронавируса.