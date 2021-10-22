Брянск, 22 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Ряд жёстких ограничений вводится в работу предприятий и организаций с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Брянской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября сообщили в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Приостанавливается работа предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха. Разрешается обслуживание на вынос, доставка заказов, работа общепита в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения при условии отсутствия доступа в помещения граждан, не проживающих в них, а также работа общепита для работников организаций и индивидуальных предпринимателей при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками.

На время общероссийских выходных дней также приостанавливается деятельность объектов розничной торговли за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

Под запретом работа организаций и ИП, оказывающих бытовые услуги за исключением обслуживания без посещения гражданами таких предприятий.

Не будут работать салоны красоты, массажные кабинеты, солярии, бани и прочие подобные объекты, а также физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы и бассейны.

Приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, где осуществляется проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, досуговых и развлекательных (в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, барах, дискотеках, караоке). Нельзя будет попасть в детские игровые комнаты, библиотеки, выставочные залы, кинотеатры, музеи, цирк, театры, концертные залы даже для репетиций творческих коллективов.

С 30 октября по 7 ноября приостанавливается предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Брянской области и госучреждений региона, в том числе МФЦ, кроме регистрации рождения и смерти. Регистрировать развод или брак можно, если дату невозможно перенести на другое время.