Женева, Швейцария, 22 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Исследования показали, что оновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса является безопасным. Об этом заявила 22 октября глава департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Есть несколько исследований, которые показали, что одновременное применение двух вакцин безопасно», — сказала она.

Вместе с тем Бриан подчеркнула, что перед тем как сделать прививку необходимо проконсультироваться с врачом о показаниях к применению обоих вакцин.

Представитель ВОЗ также напомнила, что для профилактики как гриппа, так и коронавируса работают превентивные меры — мытьё рук, использование средств индивидуальной защиты, социальное дистанцирование, проветривание помещений.