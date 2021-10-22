Приштина, Сербия, 22 октября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. По данным Института общественного здравоохранения Косово, в результате исследования 2115 образцов 22 октября в крае выявили 16 носителей коронавируса. 23 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Hipi Zhdripi Приштина, Косово

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Всего в Косово с начала пандемии выявили 160 547 случаев заражения, не считая сербское население края, 157 151 пациент уже здоров, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, — за последние сутки смертей не зарегистрировали.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово вновь снижается и составляет 481. Обе дозы вакцины от COVID-19 вкололи свыше 50% взрослого населения Косово — обе дозы вакцины получили 691 004 человека.