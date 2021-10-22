Москва, 22 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 российских регионах. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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По её словам, рост заболеваемости наблюдается в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской и Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в Мордовии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Вице-премьер отметила, что оперативный штаб призывает граждан учитывать данные на карте, размещённой на портале стопкоронавирус. рф, при планировании рабочих поездок и путешествий по стране в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.