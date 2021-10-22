Вашингтон, 22 октября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Вакцина от COVID-19 компании Pfizer/BioNTech во время клинических испытаний среди детей в возрасте от 5 до 11 лет показала эффективность в 90,7%, сообщает 22 октября Reuters.

U.S. Secretary of Defense Вакцина компании Pfizer

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В исследовании приняли участие 2268 человек, сообщила компания Pfizer в документах, представленных в управление по контролю за продуктами и лекарствами США.

Основываясь на этих результатах, компании Pfizer и BioNTech заявили в прошлом месяце, что их препарат вызывает устойчивый иммунный ответ у детей.

В данный момент компания ожидает разрешение медицинского регулятора страны, чтобы распространить вакцины среди населения. Белый дом ранее сообщил, что собрал достаточное количество доз вакцины от коронавируса, чтобы быстро и справедливо распределить препарат среди 28 млн детей в возрасте 5−11 лет.