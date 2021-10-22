Новосибирск, 22 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В новосибирских учреждениях культуры идёт прививочная кампания от коронавируса. Выездная бригада городской клинической поликлиники №20 сегодня, 22 октября, провела вакцинацию для сотрудников Новосибирского областного театра кукол, сообщает региональное правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Важно отметить, что коллектив театра одним из первых отреагировал на постановление главного санитарного врача по Новосибирской области №001 от 12 октября 2021 года и обратился к нам с инициативой — организовать выездной мобильный пункт вакцинации. Эту работу мы проводим во многих учреждениях — недостатка в вакцине в данный момент нет. Мы делаем всё, чтобы у желающих привиться была такая возможность», — отметил главный врач поликлиники Игорь Воробьёв.

Всего в театре привились 60 человек — 22 из них поставили вакцину в мобильном пункте сегодня, 22 октября.