Брюссель, , 15:52 — REGNUM С призывом к странам — участницам Евросоюза больше инвестировать в оборонную сферу обратился генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил об этом 22 октября на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе.

«С нетерпением жду новой декларации по отношениям ЕС и НАТО. У нас должен быть единый подход к обеспечению безопасности. Я приветствую возрастающие усилия стран ЕС по обороне в рамках НАТО, призываю инвестировать больше, обеспечивать более современные силы и средства на годы вперед. Но эти усилия не должны дублировать деятельность НАТО, нам нужны новые силы и средства, а не новые структуры», — сказал он.

Также Столтенберг добавил, что в настоящее время сотрудничество между НАТО и ЕС вышло на беспрецедентный уровень и добавил, что также ведется обмен информацией в реальном времени по угрозам в киберпространстве.

«В Эгейском море наша военно-морская миссия сотрудничает с ЕС по выполнению соглашения с Турцией, в Косово военные НАТО совместно с дипломатами ЕС поддерживают мир и безопасность в регионе», — пояснил генсек альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первую стратегию в области искусственного интеллекта согласовали министры обороны стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО).