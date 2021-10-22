Брюссель, , 15:20 — REGNUM Первую стратегию в области искусственного интеллекта согласовали министры обороны стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 22 октября сообщил пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня мы приняли еще одно важное решение о нашей первой стратегии в области искусственного интеллекта в рамках адаптации нашего альянса к вызовам будущего», — сказал он.

Помимо того, генсек НАТО добавил, что главы минобороны стран альянса также приняли решение о запуске инновационного фонда в €1 млрд для укрепления технологического превосходства альянса и для борьбы с вредоносными технологиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правильность решения российских властей прекратить официальный диалог с Североатлантическим альянсом подтверждает стратегия НАТО по сдерживанию РФ.