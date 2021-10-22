Ташкент, , 15:55 — REGNUM Узбекистан не намерен размещать американский военный контингент на своей территории, однако может обмениваться данными в рамках борьбы с терроризмом. Об этом министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил 22 октября в интервью российским СМИ.

Абдулазиз Камилов Rferl.org

«Реальность такова, что в этом необходимости нет», — сказал Камилов о размещении в стране американских войск.

Он подчеркнул, что вопрос о размещении войск США в стране не стоит, не обсуждается и не поднимался. Вместе с тем Узбекистан в рамках международного права, принятых соглашений готов сотрудничать и продолжать взаимодействие по предотвращению терроризма.

Камилов отметил, что Узбекистан не выступает против практики обмена разведданными в целях предотвращения терактов, однако это должно происходить с учётом специфики процесса, без раскрытия «ценных источников».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники в американском конгрессе проинформировали о намерении минобороны США обсудить с властями Узбекистана возможность размещения контртеррористических сил на территории этой страны.

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