Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Представители Пентагона планируют обсудить с властями Узбекистана возможность размещения контртеррористических сил США на территории этой страны, сообщает13 октября издание Politico со ссылкой на источники в американском конгрессе.

Игил Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению источников, такие базы нужны для влияния на обстановку в Афганистане.

«Главной в повестке дня будет возможность размещения «загоризонтных» антитеррористических сил. Это позволило бы военным США лучше наблюдать за ситуацией и наносить удары по целям в Афганистане», — утверждает Politico.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года США вывели свои войска из Афганистана после 20-летней оккупации этой страны под предлогом борьбы с терроризмом.

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