Москва, 22 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Средства на компенсацию ущерба от локдауна в России можно взыскать с тех, кто паразитировал на антипрививочных настроениях, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

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«Эти деньги можно компенсировать, взыскав с тех организаций, которые перед выборами паразитировали на антипривочных настроениях, что и привело к вспышке заболеваемости, — говорит Жириновский. — С кого брать деньги? С КПРФ, СР или «Новых людей». Все они по итогам выборов оказались на содержании из бюджета, вот из этих средств пусть и оплатят».

По некоторым оценкам, стоимость недели «локдауна» обойдется экономике России в 60 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России объявлено о нерабочих днях на фоне пандемии коронавируса.