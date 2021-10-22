Москва, 22 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Введение QR-кодов и продление нерабочих дней — разные вещи с точки зрения борьбы с распространением коронавируса. Коды постепенно приучат людей к вакцинации, а выходные дни обеспечат разрыв цепочек заболеваемости, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 22 октября в эфире телеканала «Россия 1».

Mos.ru Сергей Собянин

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

«Это разные вещи абсолютно. Надо понимать, что QR-коды вводятся для того, чтобы постепенно люди привыкали к тому, что нужно вакцинироваться», — пояснил Собянин.

По его словам, месяцы потребуются на то, чтобы люди завершили курс вакцинации, тогда как нерабочие дни дадут «немедленный разрыв цепочек». Такая мера нужна немедленно, чтобы снизить пик заболеваемости, QR-коды подобного эффекта не дадут.

Вводить коды на короткий срок смысла нет, требовать их будут по меньшей мере полгода. Подобные меры означают нанесение огромного удара по экономике, и вводить их нужно дозированно, с учётом мощной экономической поддержки, добавил мэр.

Читайте также: Москва продлит часть санитарных мер для борьбы с COVID-19 после 8 ноября