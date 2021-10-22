Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Ленинградской области от коронавирусной инфекции за время кампании по вакцинации привились почти 630 тыс. человек. Из них первый компонент за минувшие сутки получили 7,3 тыс. человек. Об этом 22 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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С начала массовой вакцинации в Ленинградскую область поставлен 906 551 комплект вакцины. Привито всего по Ленобласти 629 992 человека, в том числе 28 438 человек прошли повторную вакцинацию (ревакцинацию).

«Полностью привиты 580 108 человек. В предыдущие сутки привито 7398 человек, в том числе 1353 человека закончили вакцинацию», — уточнили в ведомстве.