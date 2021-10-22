Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В коронавирусных стационарах Ленинградской области находятся 1856 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, из них 43 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 22 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Пациент на ИВЛ

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В настоящий момент в Ленобласти развернуто 2398 ковидных коек, из которых свободны 542 (22,6%). За сутки в стационары Ленобласти поступило 197 человек с ковидом. В настоящий момент на ИВЛ находятся 43 пациента с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

За минувшие сутки в Ленобласти лабораторным путем было выявлено 318 новых случаев заражения коронавирусом, что на семь случаев больше, чем днем ранее. Наибольшее число новых инфицированных выявлено в крупных городах региона: Кудрово (21), Всеволожск, Гатчина, Тихвин (по 17), Кириши (15), Лодейное Поле (12), Волхове, Выборг (по 11) и Луга (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти подтверждено 75 238 случаев заражения. Выздоровели 56 910 человек, в том числе 279 — за прошедшие сутки. Умерло от осложнений, вызванных COVID-19, на сегодня 2524 пациента, в том числе семь новых летальных случаев было зарегистрировано 21 октября.