Иваново, 22 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Видео с погрузкой тел в пластиковых мешках, снятое ранее очевидцами у городской клинической больницы №4 Иваново, соответствует действительно — сегодня медики, в том числе патологоанатомическое звено работает на пределе сил и возможностей. Комментарий заведующей патологоанатомическим отделением ОБУЗ «Городская клиническая больница №4» Елены БойкоИА REGNUM предоставили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За последние недели мы наблюдаем взрывной рост заболеваемости и госпитализаций пациентов с коронавирусом. Больные, которые проходят лечение в стационарах сейчас все тяжелые, все на больших дозах кислорода», — сказала Елена Бойко.

Она добавила, что ежесуточно в больницы поступают 180−250 человек, рекордное число пациентов находится на ИВЛ. Спасти удаётся не всех, при этом с пациентами с диагнозом COVID-19 в Ивановской области работают только два морга — морг ГКБ №4 и морг на территории ГКБ №8.

«Патологоанатомическое звено сейчас работает очень напряженно, нервы и силы людей на пределе, и что касается опубликованного видео, то оно соответствует действительности. К сожалению, во время транспортировки тел умерших от COVID-19 — их перегружали из машины в хранилище — одному из санитаров стало плохо. Разгружать фургон персоналу морга пришлось ограниченными силами, в том числе женскими. Сейчас все тела умерших убраны в хранилище. Понимаю, что от увиденного «мурашки» по коже, но хочу заверить всех, что эта ситуация вынужденная, и персонал нашего медучреждения всегда относился и относится гуманно к телу каждого умершего пациента!» — подчеркнула Елена Бойко.

Врач в очередной раз призвала жителей региона максимально соблюдать меры эпидемиологической безопасности и пройти вакцинацию против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появились кадры, снятые очевидцами у ивановской горбольницы №4 — несколько тел в пластиковых черных мешках лежали у входа, через открытую дверь были видны сложенные друг на друга такие же мешки.