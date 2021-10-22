Москва, 22 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Спустя более чем сутки после объявления локдауна или, как любят говорить чиновники, эпидканикул в Москве с 28 октября по 7 ноября, родители стали, наконец, получать сообщения из садов и школ. Однако публиковать объявления на официальных сайтах руководители образовательных комплексов не торопятся. Информацию доводят в чатах классные руководители и воспитатели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Так, например, в одном из детских садов на севере столицы воспитатели сообщили: «Уважаемые родители! На основании указа мэра Москвы от 21.10.2021 г. N 62-УМ в городе Москве установлены с 28.10.2021 г. по 07.11.2021 г. включительно нерабочие дни». Уточняется, что на этот период будут функционировать дежурные группы: «Дежурные группы будут функционировать для детей, чьи семьи не могут оставить их дома в силу занятости на работе их родителей. Для посещения детьми дежурной группы необходимо предоставить информацию с места работы обоих родителей о том, что они привлекаются к работе в указанные дни. Просьба сообщить о Вашей потребности посещать дежурную группу. Информацию необходимо предоставить до вторника 26 октября для корректного заказа питания».

В другом учебном заведении родителей проинформировали о досрочных каникулах в школе: «Добрый день! Мы уходим на полные каникулы с 25.10 до 07.11 на основании приказа ДОНМ и решения управляющего совета в свете неблагоприятной эпидобстановки. Допобразования не будет».

Стоит напомнить, что нерабочими объявлены в Москве дни с 28 октября. При этом в школе (ссылаясь на приказ департамента образования Москвы) решили отправить детей отдыхать ещё раньше — с 25 октября. При этом как, когда и будет ли скорректирован учебный план, не уточняется. Однако ранее в Минпросвещения отметили, что регионы должны выстроить дальнейшие учебные планы школ таким образом, чтобы полнота учебного процесса сохранялась в полном объёме и было обеспечено сохранение и полнота освоения основной общеобразовательной программы каждого уровня образования.

«Во многих школах в эти дни проходят плановые каникулы, поэтому качество и полнота учебного процесса не пострадают, — предупредил министр просвещения Сергей Кравцов. — Там, где есть какие-то пересечения по датам, регионы должны использовать наши инструкции и следить за тем, чтобы школьникам впоследствии было обеспечено всё необходимое в части учебного плана».

При этом до сих пор далеко не все родители получили информацию от школ, с какого именно числа каникулы у их детей.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин также ранее разъяснил, что в столице приостанавливается работа кружков и секций.