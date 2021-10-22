Рига, 22 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Отказавшиеся от вакцинации работники, отстранённые работодателем от выполнения обязанностей, сами виноваты. Как сообщил портал rus.lsm.lv, об этом заявил министр благосостояния Гатис Эглитис в интервью местному «Радио 4».

Pixabay.com Комендантский час

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Он считает, что после 15 ноября в Латвии сотрудника без «ковид"-сертификата могут отстранить от работы и за простой платить не станут, ибо не за что: «Все просто: если тебя отстраняют от обязанностей, то государству не за что тебе платить! Думаю, многие не захотят этого допустить».

Министр добавил, что раньше отказ от вакцинации был объясним в том числе и нехваткой вакцин, и гибкостью требований как со стороны государства, так и самих работодателей. Но ситуация с тех пор заметно ухудшилась, и работодатель не хочет больше рисковать, допуская к работе не вакцинированных людей.

«Не все готовы столкнуться с ситуацией, когда из-за двух-трех непривитых человек остановится вся работа. Поэтому и там воспользуются предоставленным правительством право отстранить такого работника от работы, отправить в простой, что означает для него потерю денег», — считает Эглитис.

Министр благосостояния Латвии добавил, что правительство готово в ближайшее время отправить в парламент законопроект, позволяющий в определенных ситуациях не просто отстранять, но и увольнять непривитых работников.