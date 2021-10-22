Москва, 22 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Федот Тумусов (СРЗП) предложил распространить опыт Свердловской области по выдаче QR-кодов по всей России.

QR-код

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Парламентарий обратил внимание на то, что сейчас по всей России QR-код можно получить тремя путями: вакцинацией, ПЦР и справкой о том, что переболел.

«Однако многие люди узнают о своей болезни постфактум, по анализу на антитела. И при этом антитела сам по себе не являются основанием для QR-кода (а прививку сразу после болезни делать не рекомендуется)», — указал депутат.

Свердловская область учла это — и решила выдавать QR-коды, в частности, на основе анализов на антитела.

«Сделал — увидел высокое значение — пришел к врачу — получил код. Казалось бы — мысль очевидная, полезная — так почему бы ее не ввести по всей России?» — рассуждает Тумусов в соцсетях

Вакцинация нужна, но, очевидно, не сразу после болезни, отметил парламентарий. Он уверен, что опыт региона можно распространить на все субъекты РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в регионах вводятся новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19, объявлены нерабочие дни.