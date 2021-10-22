Рига, 22 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Вступление в силу новых ковид-ограничений в Латвии с 21 октября означает введение режима «комендантского часа», за его нарушение были задержаны почти 700 человек. Об этом глава Госполиции страны Арманд Рукс заявил в интервью телеканалу TV3.

Иван Шилов ИА REGNUM Комендантский час

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По его словам, в первую ночь «комендатского часа» за нарушение запрета находиться на улице задержаны 692 человека, в 228 случаях заведены дела об административных правонарушениях.

«В целом все прошло спокойно, никаких собраний и тому подобного обнаружено не было», — заявил Рукс.

При этом начальник полиции предупредил, что за заведомо провокационные нарушения будут применяться максимальные штрафы. В первую ночь «комендатского часа» таких не было, добавил Ракс.

С 21 октября по 15 ноября 2021 года в Латвии объявлен карантин (локдаун), предусматривающий в том числе комендантский час с 8 часов вечера до 5 часов утра. Магазины, развлекательные заведения, а также учреждения образования, кроме предназначенных для самых младших детей, закрываются.