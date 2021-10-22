Ереван, 22 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 18 598 исследований на коронавирус, из которых 2146 дали положительный результат. Об этом 22 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Всего в стране выявили 291 052 носителей коронавируса. Из них 258 486 справились с инфекцией, в том числе 1134 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 25 374 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 7192 пациентов с COVID-19, из которых 47 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 14 928 тестов на коронавирус 2603 были с положительным результатом. 827 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 37 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что 47 случаев смерти среди пациентов с COVID-19 за сутки является «рекордным» для Армении.