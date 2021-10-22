Воронеж, 22 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Воронежской области обновлены рекорды по суточной заражаемости коронавирусом и смертности среди ковид-пациентов. Данные за минувшие сутки опубликовал 22 октября региональный оперативный штаб.

Коронавирус

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Всего за последние 24 часа в регионе подтвержден 721 новый случай заражения коронавирусом (накануне. 21 октября, — 709), выписаны с выздоровлением 219 пациентов. Скончались за сутки сразу 60 человека.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус с начала пандемии получили 147 414, выздоровели 117 492 человека. В регионе скончались 6 678 ковид-пациентов.