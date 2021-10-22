Москва, 22 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В России вводить дополнительные меры социальной поддержки семей из-за продления нерабочих дней не планируется, заявил 22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«У нас действует целый ряд мер социальной поддержки на постоянной основе, об этом не надо забывать. Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в России уже приняты точечные меры поддержки одинокий матерей и родителей семей с детьми.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что врачи в России наработали ряд мер в рамках борьбы с COVID-19, в числе которых — методики лечения.

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