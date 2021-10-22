Краснодар, 22 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 257 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 25 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 22 октября. Сутками ранее было зарегистрировано 255 новых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре COVID-19 подтвердили у 47 человек, в Усть-Лабинском районе — у 17. В Кавказском и Крыловском — по 16 новых случаев. В Мостовском районе заболели 15 человек, в Туапсинском — 14. По 12 инфицированных выявили в Анапе, Красноармейском и Ленинградском районах. В Новопокровском заразились девять человек, в Белоглинском — восемь. В Сочи, Апшеронском, Динском и Павловском районах по семь положительных результатов. По шесть — в Геленджике, Кореновском и Курганинском районах. По пять — в Армавире, Калининском и Тимашевском районах. В Славянском и Темрюкском по четыре новых случая, в Выселковском и Северском — по три. По одному заболевшему в Новороссийске, Горячем Ключе, Брюховецком и Ейском районах», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в Краснодарском крае с начала пандемии подтверждено 79 115 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими признаны 57 689 пациентов. Врачи не смогли спасти 7 015 человек с подтверждённым заражением коронавирусом.

На 22 октября в стационарах региона находятся 3358 пациентов, дома — 11 053 человека. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 110 пациентов, еще семеро — на ЭКМО.